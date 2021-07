Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezzak Sebgag a supervisé, mardi à la salle "Harcha Hassan" (Alger), en compagnie du ministre de la Santé, Pr.

Abderrahmane Benbouzid, le lancement d'une large campagne de vaccination contre la Covid-19 au profit de plus de 47.000 employés du secteur au niveau national.

A cette occasion, M. Sebgag a instruit les responsables de son secteur de veiller à la réussite de cette initiative nationale et de coordonner avec leurs homologues au secteur de la Santé, en mettant à leur disposition les structures sportives et de jeunesse pour les opérations de vaccination.

Il les a appelé également à élargir les campagnes de sensibilisation à l'importance de la vaccination, tout en encourageant le respect des gestes barrières pour endiguer la propagation du Covid-19.

Pour sa part, le ministre de la Santé, a salué cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de la coopération et de la coordination intersectorielle dans le but de sensibiliser les citoyens à l'importance de la vaccination ainsi qu'à la nécessité de prendre les mesures préventives nécessaires.

La première journée de cette campagne a vu une grande affluence du personnel du secteur à la salle Harcha qui se sont dits satisfaits quant au déroulement de l'opération, insistant sur le respect des mesures préventives dont le port de masque et la distanciation physique.