Le complexe sidérurgique Sider El Hadjar d’Annaba fournira quotidiennement 5.000 litres d’oxygène liquide aux structures de santé en charge des malades infectés par la Covid-19 dans le cadre du soutien des efforts de lutte contre la pandémie, a-t-on indiqué lundi dans un communiqué de la cellule de communication de ce complexe.

La quantité d'oxygène est transportée quotidiennement par des camions citernes adaptés de l’entreprise "Linde Gaz Annaba" et "Sidal Gaz Errighia", deux opérateurs spécialisés dans le transport et la distribution de produits sensibles, a-t-on indiqué de même source, précisant que depuis le lancement de l’opération, le 19 juillet, Sider El Hadjar a distribué 85.000 litres d’oxygène dont 70.000 par Linde Gaz et 15.000 par Sidal Gaz.

L'oxygène est produit par la centrale à oxygène de Sider El Hadjar dont la capacité dépasse les 14.000 m3/heure, a-t-on précisé, avant de souligner que le complexe pourra augmenter la quantité produite avec la reprise des activités de la seconde unité à oxygène, à l’arrêt depuis octobre 2020, dont la réhabilitation est prévue dans la seconde phase du plan d’investissement du complexe. Le complexe Sider El Hadjar s’engage dans le cadre des efforts de lutte contre la pandémie de Covid-19 et de protection de la santé des patients à renforcer le stock des infrastructures sanitaires en oxygène, en dépit des difficultés techniques liées à la vétusté des équipements de la centrale à oxygène, a-t-on ajouté.

Les quantités d’oxygène fournies par le complexe sidérurgique Sider El Hadjar d’Annaba sont dirigées vers les structures sanitaires, notamment de lutte contre la Covid-19 de la wilaya d’Annaba ainsi que des wilayas voisines, est-il indiqué.

Parallèlement, les opérations de vaccination contre la Covid-19 se poursuivent à travers 63 points ouverts au public, dont plusieurs ouverts dans les quartiers et les agglomérations reculées.

Les équipes de vaccination effectuent quotidiennement 3.500 vaccinations par jour en moyenne, a indiqué le directeur de wilaya de la santé et de la population, Mohamed Nacer Daâmach, qui a assuré que cette moyenne quotidienne est appelée à augmenter dans les prochains jours à 5.000 vaccinations.