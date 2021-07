Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed a reçu, lundi, une délégation du bureau national du Syndicat national algérien des pharmaciens d'officine (SNAPO), conduite par le président de l'organisme, Messaoud Belambri, les deux parties ayant évoqué le rôle que peuvent jouer les pharmacies en matière de riposte à la Covid-19, a indiqué le ministère. "La rencontre a porté principalement sur la garantie de la disponibilité des produits pharmaceutiques sur le marché national et l'organisation des canaux de distribution des médicaments, outre les voies et moyens susceptibles de mettre les concentrateurs d'oxygène à la disposition des patients hospitalisés à domicile", a précisé le communiqué du ministère.

Par ailleurs, il a été question également de "mettre en avant le rôle important que peuvent assumer les pharmacies dans la lutte contre la Covid-19, à travers la participation à la campagne de vaccination ainsi qu'au diagnostique de la contamination" car, ajoute le communiqué, "l'officine est la structure sanitaire la plus proche du citoyen".