Deux (2) établissements hôteliers ont été récemment fermés à Oran pour défaut de permis d’exploitation et infraction au protocole sanitaire de prévention contre la propagation du coronavirus, a-t-on appris mardi auprès de la Direction du tourisme, de l’artisanat et du travail familial de la wilaya.

Durant ces deux dernières semaines, il a été ainsi procédé à la fermeture de deux établissements hôteliers, l'un dans la ville d’Oran et l’autre dans la commune côtière de Bousfer, à la fois pour défaut de permis d’exploitation et infraction au protocole sanitaire de prévention contre le coronavirus, a indiqué, à l’APS, le chef de service chargé du suivi et du contrôle des activités touristiques au niveau de la Direction du tourisme, de l’artisanat et du travail familial, Mourad Boudjenane.

Les deux hôtels ne pourront exercer leurs activités qu’après avoir réglé leur situation vis-à-vis de l’administration en déposant un dossier administratif dûment établi en application des textes de loi en vigueur en la matière, de même qu’il est fait obligation pour ces établissements de respecter strictement le protocole sanitaire de prévention après avoir parachevé les procédures administratives, a expliqué M.Boudjenane.

Selon la même source, cette décision intervient suite à une opération d’inspection menée par la commission mixte regroupant les représentants des secteurs du tourisme, de la santé, de l’habitat, du commerce et de la protection civile, pour s’enquérir d'un nombre de conditions liées à l’exercice de cette activité, à savoir notamment l'autorisation d’exploitation, la qualification, l’hygiène et la sécurité, de même que le respect du protocole sanitaire au niveau des établissements hôteliers et le contrôle de la qualité des prestations offertes aux clients durant la saison estivale.

Entamée le 21 juin dernier, l'opération d'inspection a touché pas moins de 45 établissements hôteliers de la wilaya, en majorité se trouvant sur la bande du littoral.

Les visites d’inspection se sont arrêtées pour une semaine et devront reprendre prochainement pour toucher le restant des hôtels au nombre de 181, toutes catégories et étoiles confondues dans la wilaya d’Oran, a-t-on ajouté de même source.