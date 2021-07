Le CR Belouizdad, difficile vainqueur mardi à domicile face au CABB Arreridj (1-0), a conforté sa position en tête du classement du championnat de Ligue 1 de football, au moment où son dauphin, l'ES Sétif s'est contentée du match nul en déplacement face à l'ASO Chlef (1-1), à l'occasion de la 34e journée. Sans briller, le Chabab a assuré l'essentiel en disposant du CABBA, grâce au 13e but de la saison de Merzougui, inscrit juste après la reprise (48e). Un succès précieux qui permet au club algérois de se rapprocher davantage vers la conservation de son titre de champion, reconquis la saison dernière après 19 ans de disette.

A l'issue de cette cinquième défaite de suite, le CABBA est officiellement relégué en Ligue 2, et rejoint ainsi au purgatoire la JSM Skikda, sèchement battue à domicile face à l'USM Bel-Abbès (0-3). Sommée de réagir en dehors de ses bases, après une série de cinq matchs sans victoire, l'ES Sétif s'est contentée d'un match nul chez l'ASO Chlef (1-1), un résultat qui met l'Entente dans une situation défavorable dans la course au titre.

Après l'expulsion du buteur maison Mohamed Amine Amoura lors du dernier match face à l'AS Aïn M'lila, l'ESS a été de nouveau contrainte de terminer la partie en infériorité numérique, suite au carton rouge infligé au milieu de terrain Dali (72e). L'ASO Chlef réalise une mauvaise opération dans la course pour le maintien, et ne compte désormais qu'un seul point d'avance sur le premier relégable.

La JS Saoura, est allée, en revanche, s'imposer sur le terrain de l'US Biskra (2-1). Lhamri (40e) et Messaoudi (82e) ont permis à l'équipe de Béchar de rejoindre l'ESS à la deuxième place au classement. L'USB a terminé le match à neuf, après l'expulsion de Yedroudj (57e) et Harrari (79e), et reste toujours menacée par le spectre de la relégation. Alors qu'elle surfait sur une belle série de sept matchs sans défaite, l'USM Alger a été stoppée dans son élan, en chutant sur le terrain du NC Magra (2-1), alors qu'elle menait au score dès la 5e minute de jeu grâce à un but de Zouari.

Un revers qui pourrait compromettre les chances des Algérois dans la course pour le podium, alors que NCM respire et compte désormais trois points d'avance sur les places relégables.

Zerrouki à l'honneur, la JSK remporte le "clasico"

Dans un match épique, le Paradou AC s'est révolté offensivement face au MC Oran (5-4), pour confirmer son réveil et sa bonne santé, depuis l'arrivée à la barre technique de l'entraîneur Si Tahar Chérif El-Ouezzani. L'expulsion du milieu de terrain Kadri à la mi-temps, n'a pas empêché les "Académiciens" de l'emporter face à une équipe oranaise, qui a raté un penalty à la 75e minute par Mellal. Il s'agit du quatrième succès de rang pour le PAC qui assure définitivement son maintien. L'attaquant du PAC Merouane Zerrouki est à l'honneur lors de cette journée, lui qui s'est distingué en signant un hat-trick (47e, 55e, 66e). Rien ne va plus en revanche pour le MCO qui aligne un troisième match sans victoire, et compromet sérieusement ses chances pour terminer la saison sur le podium.

Le 103e "clasico" du championnat entre la JS Kabylie et le MC Alger est revenu aux Kabyles (2-1). Menée au score, la formation kabyle a réussi à renverser la vapeur grâce à un doublé de Hamroune (41e, 49e). Avec quatre matchs en retard, dont un en déplacement face au leader belouizdadi, la JSK vise désormais une place sur le podium, alors que le MCA confirme son irrégularité en cette fin de saison, et se complique un peu plus la tâche pour terminer l'exercice parmi les quatre premiers.

Le CS Constantine a renoué avec la victoire, après quatre matchs de disette, en l'emportant dans son antre de Ben Abdelmalek Ramdane face à l'Olympique Médéa (2-0). La formation de Médéa fait du surplace, et enchaîne un troisième revers de suite.

Dans le bas du tableau, le WA Tlemcen a quitté la zone de relégation, grâce à une victoire arrachée sur le fil à la maison face à l'AS Aïn M'lila (2-1). Amiri a surgi à la 88e minute pour délivrer les siens et offrir à son équipe un succès ô combien important pour le maintien. Enfin, le RC Relizane a été accroché à la maison par le NA Husseïn-Dey (0-0), après une série de cinq victoires de rang, dans un match assez

équilibré de part et d'autre. En dépit de ce point décroché extra-muros, le Nasria se retrouve de nouveau en position de premier relégable, et devra batailler pour arracher son maintien parmi l'élite.

Résultats

WA Tlemcen - AS Aïn M'lila 2-1

CS Constantine - O. Médéa 2-0

NC Magra - USM Alger 2-1

JSM Skikda - USM Bel-Abbès 0-3

Paradou AC - MC Oran 5-4

CR Belouizdad - CABB Arréridj 1-0

RC Relizane - NA Husseïn-Dey 0-0

ASO Chlef - ES Sétif 1-1

US Biskra - JS Saoura 1-2

JS Kabylie - MC Alger 2-1