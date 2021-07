La Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) et la Chambre nationale de commerce et d'industrie d'Ouganda (UNCC) ont signé, mardi, un mémorandum d'entente portant création d'un conseil d'affaires algéro-ougandais, a indiqué un communiqué de la CACI. Ce mémorandum conclu, lors d'une cérémonie en visioconférence, s'inscrit dans le cadre de la consolidation de la diplomatie économique, notamment dans le volet des conseils d'affaires.

La cérémonie s'est déroulée en présence de la Directrice générale de la CACI, Ouahiba Bahloul, de l'ambassadeur d'Algérie à Kampala, Farid Boulahbal, de la représentante du ministère des Affaires étrangères (MAE), Lina Ahmim et du directeur des relations internationales par intérim, Karim Toudert, pour la partie algérienne. Etaient présents, pour la partie ougandaise, la présidente de la Chambre nationale de commerce et d'industrie de l'Ouganda (UNCC), Oulif Kikongo, la Directrice générale de la Chambre, Tibaoumounda Brenda et l'ambassadeur d'Ouganda à Alger, John Chrysostom Alintuma.