Au moins 377.599 nouveaux cas de paludisme ont été enregistrés dans la province de Malanje (nord de l'Angola) au cours du premier semestre de cette année, ce qui a entraîné la mort de 268 personnes, a indiqué mardi le superviseur du programme provincial de lutte contre le paludisme, Luis Demba.

M. Demba a expliqué que par rapport à la même période de 2020, il y a eu une augmentation du nombre de cas et une réduction du nombre de décès. Selon la ministre angolaise de la Santé, Silvia Lutucuta, Malanje est l'une des provinces les plus touchées.

Mme Lutucuta a dit au début du mois que le pays a enregistré, entre janvier et mai 2021, près de 3,8 millions de cas de paludisme et 5.573 décès, soit une augmentation des cas, mais une réduction des décès par rapport à la même période de 2020.

"Le paludisme est la principale cause de décès dans le pays, touchant davantage les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans en termes de mortalité", a indiqué Mme Lutucuta, ajoutant que la plupart des décès ont été enregistrés parmi les familles vulnérables éprouvées par une anémie grave, la malnutrition et les complications souvent associées au paludisme.

Le ministère de la Santé a affirmé qu'il renforçait ses directives méthodologiques et qu'il appartenait aux provinces et aux municipalités de les rendre opérationnelles par la mise en œuvre d'un plan d'urgence multisectoriel pour répondre au paludisme, tel qu'un plan d'urgence pour les arbovirus, le renforcement de la surveillance, la recherche de cas et l'amélioration de l'assistance médicale aux patients.