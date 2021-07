Le véliplanchiste algérien Hamza Bouras et Amina Berrichi occupent la dernière place au classement général provisoire de la spécialité RSX, à l'issue de la troisième journée des épreuves de voile des Jeux olympiques 2020 de Tokyo, disputée mercredi à Fijisawa.

Trois nouvelles courses (neuf au total) ont été inscrites au programme de cette 3e journée des épreuves de la spécialité RSX où les Algériens n'ont pu gagner des places au classement général provisoire.

Bouras, qui avait déjà pris part aux derniers JO-2016 de Rio, a terminé la 9e course à la 25e place, alors que le Néerlandais Badloe Kiran a pris la 1re place provisoire.

Chez les dames, Berrichi a abandonné la 9e course.

La Chinoise Lu Yuxiu a gardé la 1re place provisoire.

Les épreuves de voile (RSX) se poursuivront jusqu'au 31 juillet.

Douze (12) courses sont prévues dans cette spécialité.

Les véliplanchistes Amina Berrichi et Hamza Bouras sont les deux seuls Algériens qualifiés aux JO de Tokyo.