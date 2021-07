L'Algérienne Ichrak Chaib (69-75 kg) a été éliminée en huitièmes de finale du tournoi de boxe féminin des Jeux olympiques Tokyo-2020, après sa défaite devant l'Indienne Rani Pooja (5-0), mercredi à la salle Kokugican Arena.

C'est la deuxième élimination algérienne chez les dames après celle de Boualem Roumaissa (51 kg) qui a été sortie, dimanche, par la Thaïlandaise Jitpong Jutamas (5-0), pour le compte des 16es de finale.

Cette journée verra également le déroulement du combat de Mohamed Houmri (81 kg) pour le compte des 8es de finale. Il sera opposé au Cubain Lopez Arlen, champion du monde 2015 à Doha et olympique aux JO 2016 de Rio.

Mardi, Abdelhafid Benchabla (91 kg) avait été éliminé en 8es de finale après sa défaite devant le Russe Muslim Adzhimagomedov qui boxe sous bannière olympique (5-0).

Dans la catégorie des +91 kg, Chouaib Bouloudinats sera opposé jeudi à l'Américain Torrez Jr Richard, pour le compte des 8es de finale.

En cas de succès, Bouloudinats affrontera, dimanche, le vainqueur du combat opposant le Cubain Pero Dainier au Colombien Salcedo Codazi Camilo.

Vendredi, Khelif Imane (60 kg) se mesurera à la Tunisienne Mariem Homrani, pour le compte des 8es de finale.

En cas de qualification, l'Algérienne affrontera le 3 août, le vainqueur du combat opposant l'Irlandaise Harrington Kelie Anne à l'Italienne Nicoli Rebecca.

Le dernier pugiliste algérien engagé dans cette première phase des éliminatoires sera Mohamed Flissi (52 kg) qui affrontera en 8es de finale, samedi, le vainqueur du combat entre l'Irlandais Irvine Brendan et le Philippin Paalam Carlo.

Huit boxeurs algériens (5 messieurs et 3 dames) prennent part aux JO de Tokyo. Treize finales figurent au programme de la compétition (8 masculines et 5 féminines).

Les quarts de finale auront lieu les 1er, 2 et 3 août, alors que les demi-finales sont programmées pour les 4, 5 et 6 du même mois. Les finales se dérouleront les 7 et 8 août.