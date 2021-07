Une dizaine de pièces archéologiques et de médaillons de guerre remontant à des époques historiques différentes ont été saisies, à El Chatt (El Tarf) où un réseau spécialisé dans le trafic d'objets archéologiques a été démantelé par les services de la sûreté de la wilaya, a-t-on appris, mardi, auprès de ce corps de sécurité.

Agissant sur la base d’informations faisant état de l'existence d'un réseau spécialisé dans le trafic de pièces archéologiques, les services de la police judiciaire relevant de la sûreté extramuros de la commune d'El Chatt ont ouvert une enquête qui a permis d'identifier les présumés auteurs, a ajouté le chargé de la communication de ce corps de sécurité, le commissaire principal Mohammed Karim Labidi.

Le premier trafiquant a été appréhendé au niveau de la ville côtière d'El Chatt en possession de pièces archéologiques et de médaillons de guerre remontant à des époques historiques différentes, a signalé la même source ajoutant que cet individu, originaire de cette région frontalière, a été arrêté en flagrant délit de commercialisation illégale de ces objets archéologiques.

Le mis en cause a avoué avoir acquis ces objets, des médaillons, médailles, épées...etc, auprès d'un trafiquant résidant dans la wilaya d’Annaba, moyennant près de deux millions de dinars. Le second acolyte a été appréhendé, dans le cadre de l'extension des compétences dans cette wilaya de l'Est du pays où une épée ancienne a été récupérée chez lui. Les deux mis en cause, poursuivis pour "détention d'objets archéologiques destinées à la vente illégale", seront présentés ''incessamment'' devant le magistrat instructeur près le tribunal correctionnel de Dréan, a déclaré le commissaire Labidi, ajoutant que la saisie de ces objets a été réalisée en étroite collaboration avec la Direction de la culture et des arts de la wilaya d'El Tarf.