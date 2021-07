Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont lancé des campagnes de sensibilisation en direction des commerçants sur la nécessité de respecter le protocole sanitaire, procédant au contrôle de 2768 commerce ayant donné lieu à 654 infractions du 15 au 25 juillet en cours, indique mardi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger représentés par la Cellule de la communication et des relations publiques, le Service de wilaya de la Police générale et les services de la Sûreté de la circonscription administrative de Bab El Oued, ont organisé conjointement avec la Direction du commerce de la même circonscription, une sortie de terrain à travers laquelle ces services ont procédé à la sensibilisation des propriétaires des locaux commerciaux à la nécessité de respecter le protocole sanitaire avec établissement des mises en demeure, précise le communiqué.

La sortie a également été l'occasion pour sensibiliser les citoyens à la nécessité de faire preuve de prudence et de respect de l'ensemble des mesures de prévention, y compris celles du confinement partiel à domicile, notamment suite à la hausse sensible du nombre des cas durant la semaine en cours.

Dans le cadre du contrôle des activités commerciales, les services de Sûreté de la wilaya d'Alger représentés par la Police générale ont mené, du 15 au 25 juillet en cours, 2768 opérations de contrôle des locaux commerciaux, dont 405 opérations avec les brigades mixtes, suite à quoi 654 infractions ont été constatées, avec l'établissement de 624 mises en demeure et de 30 propositions de fermeture des locaux".

A cet effet, les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont exhorté les citoyens à respecter toutes les mesures de prévention et à appliquer strictement le confinement partiel à domicile, en vue d'endiguer la propagation de la pandémie de Covid-19.