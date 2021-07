Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Bougali, a affirmé, lundi à Alger, que "l'Algérie demeurera une et unifiée, capable de répondre à toute attaque grâce à la cohésion du peuple avec son Armée", relevant que l'acharnement contre l'unité de notre patrie "ne se cache plus".

"Grâce à la cohésion entre son peuple et son Armée, l'Algérie demeurera une et unifiée, capable de repousser toute attaque", a soutenu le président de l'APN dans son allocution de clôture de la session parlementaire ordinaire.

Evoquant "l'acharnement qui ne se cache plus contre l'unité de notre patrie", M. Bougali a estimé que les dernières provocations du régime marocain, "sont contraires à tous les us et lois internationales et dépassent toutes les lignes rouges".

"A chaque fois que ce régime se trouve dans l'incapacité de contenir ses crises internes, il recours à l'exportation de son hostilité pour détourner l'attention sur les problèmes de fond de la région", a-t-il fait observer citant, dans ce cadre, la question du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Le président de l'APN a évoqué, dans le même contexte, "les velléités des créer des problèmes par l'incitation, la propagande et l'appui aux mouvements terroristes séparatistes afin de déstabiliser notre pays et semer le chaos dans l'ensemble de la région" mettant en avant "la complicité flagrante de forces hostiles haineuses dérangées par la stabilité et la sécurité instaurées en Algérie à la faveur de l'édification de nouvelles institutions".

Appelant à relever le défi, chacun dans sa position, M. Boughali a déclaré que l'Algérie a besoin de tous ses enfants jaloux. Il a mis en avant, par ailleurs, l'impératif de faire face aux multiples défis accentués par la pandémie Coronavirus, qui menace sans cesse la croissance économique et crée davantage de problèmes sociaux.

Après avoir souligné l'importance de revenir aux électeurs et de favoriser le dialogue avec l'élite de la société à travers l'adoption des méthodes de communication modernes et la parfaite connaissance des entraves au développement", le président de l'APN a assuré qu'il œuvrera au soutien de la diplomatie parlementaire pour "le renforcement du rôle axial de l'Algérie au niveau régional et international, notamment en cette conjoncture de tensions multiples".

Il a ajouté, à ce propos, que "tout un chacun est appelé à la prise en charge des problèmes que vivent toutes les régions du pays", ajoutant qu'il s'agit d'accumulations de deux décennies. Néanmoins, a-t-il rassuré, les plans ambitieux et rationnels puisés du programme du président de la République permettront de pallier à ces crises en dépit de leur ampleur". "L'Algérie, qui a toujours été une terre d'Hommes dévoués, avance d'un pas sûr sur la voie de redressement des processus, loin de tout populisme", a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, M. Boughali a tenu, à cette occasion, à se recueillir à la mémoire des victimes du Covid-19 et à saluer les éléments de la Protection civile qui "ont su relever le défi et prouver qu'ils sont toujours présent dans la lutte contre les différents risques".