Les préinscriptions universitaires des nouveaux bacheliers au titre de l'année universitaire 2021-2022 débuteront mardi exclusivement en ligne et dureront trois jours.

Les nouveaux bacheliers peuvent effectuer les préinscriptions en ligne, à partir de ce mardi jusqu'au 29 juillet conformément à la circulaire ministérielle définissant les modalités et les opérations liées aux préinscriptions et l'orientation des nouveaux bacheliers vers les différents domaines, filières et spécialités de formation jusqu'à leur inscription finale dans les établissements d'enseignement supérieur.

Les concernés auront, dans le prochaine étape, à valider en ligne ces inscriptions du 30 au 31 juillet, avant de passer à l'opération de traitement des fiches de vœux qui s'étalera du 1er au 08 août prochain.

Selon le calendrier des inscriptions, les résultats d'orientation des nouveaux étudiants seront annoncés dans la soirée du 08 août. Quant aux inscriptions définitives en ligne, elles devraient intervenir du 4 au 9 septembre prochain, la période allant du 11 au 19 septembre devant être consacrée au traitement des cas spéciaux.

Pour les services d'hébergement, un portail électronique sera mis à la disposition des nouveaux bachelier du 12 au 18 aout. Cette plateforme sera rouverte du 4 au 18 septembre pour bénéficier des autres œuvres universitaires.

A noter que les dispositions de cette circulaire ministérielle peuvent être amendées en cas de besoin.

Pour rappel, la circulaire ministérielle relative aux préinscriptions et à l'orientation des bacheliers (session juin 2021) avait été modifiée, en ce sens que des amendements ont été apportés sur les conditions d'accès à certaines spécialités, notamment le calcul d'une moyenne "pondérée" sous-tendant la moyenne du BAC et les notes des matières dites essentielles obtenues dans la filière.

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avait auparavant indiqué que cette circulaire "a été suffisamment enrichie et étudiée au niveau de l'administration centrale, puis a fait l'objet d'une large consultation au sein des établissements de l'Enseignement supérieur lors des conférences régionales universitaires".

Et d'ajouter "Afin de satisfaire les vœux des étudiants et de leurs parents, les conditions pédagogiques d'accès à certaines spécialités ont été revues, en calculant une moyenne pondérée, sous-tendant la moyenne du BAC et les notes des matières dites essentielles obtenues dans la filière". La moyenne d'admission en première année de Médecine, à titre d'exemple, "est calculée comme suit : moyenne du Bac x 2 + note des sciences de la nature et de la vie / 3". Le nombre de choix, cependant, "a été maintenu à 6 au minimum et 10 au maximum".

La tutelle avait également noté que " la numérisation sera adoptée dans les différentes étapes de la préinscription, avec activation du mécanisme d'e-paiement des droits d'inscription", faisant savoir que la préinscription, l'orientation et l'inscription finale des nouveaux bacheliers se font "en ligne exclusivement".

Pour effectuer ces opérations, un site web leur est dédié, à savoir http://www.mesrs.dz et http://www.orientation.esi.dz.

En vue de faciliter l'accès à ces deux sites, un lien gratuit a été dédié aux nouveaux bacheliers au niveau des espaces internet ouverts à cet effet au sein des établissements de l'Enseignement supérieur.

Les concernés peuvent également obtenir tous les renseignements indispensables à la compréhension du déroulement de la préinscription, de l'orientation et de l'inscription finale et disponibles sur le portail du bachelier 2021: http://bac2021.mesrs.dz .

Cette circulaire accompagnée du guide du nouveau bachelier peut être téléchargée sur tous les supports numériques (ordinateur ou tablette ou Smartphone).

Le taux de réussite national à l'examen du Baccalauréat (session 2021) a atteint 61,17 % avec une moyenne d'admission fixée à 9,5/20, décidée pour des considérations sanitaires et psychologiques liées à la propagation de la pandémie de coronavirus (Covid-19).