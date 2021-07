La politique d’insertion initiée par l’Etat au profit des pensionnaires des établissements pénitentiaires s'est traduite dans la wilaya de Mostaganem par des "résultats brillants" dans les examens du baccalauréat et du brevet d’enseignement moyens (BEM) avec un taux de réussite de 100% des candidats, ont affirmé les responsables chargées de ces établissements.

Cette stratégie, dotée des conditions nécessaires à l’intérieur de ces établissements, a encouragé les pensionnaires à poursuivre leur scolarité et leur formation dans la perspective d'une meilleure réinsertion au sein de la société, ont-ils souligné. Une visite de deux établissements de rééducation "Sidi Othmane", dans la commune de Sayada, et dans la commune d'Aïn Tédelès, coïncidant avec la proclamation des résultats des examens du baccalauréat, a permis à l'APS de constater de visu les contours de ce système qui a prouvé son efficacité.

Les pensionnaires des deux établissements ont réalisé un taux de réussite de 100 pour cent aux examens du BEM et du BAC. Au niveau de l’établissement de rééducation "Sidi Othmane" à Mostaganem, les contours de ce système sont perceptibles à travers les activités auxquelles s'adonnent les pensionnaires, notamment l’éducation qui occupe le premier rang, viennent ensuite les métiers, les travaux manuels et le sport. Benhamzi Kamel, directeur de cet établissement, confirme l’importance accordée à l’insertion sociale pour forger la personnalité des détenus et les préparer pour l'après sortie de prison, sans tenir compte des fautes qu’ils ont commises.

Dans la foulée, il a affirmé que l’Etat veille à ce que tous les moyens nécessaires soient fournis pour rééduquer le pensionnaire de l’établissement pénitentiaire dans le cadre d'une mise à niveau à travers des activités bénéfiques pour l'avenir.

Au sein de cet établissement, entré en service en 1985, plusieurs activités s'offrent aux pensionnaires, dont l’enseignement et la formation professionnelle assurée dans des ateliers de menuiserie, de ferronnerie et de travaux agricoles, selon le même responsable.

S'agissant de l’enseignement et de l'éducation générale à tous les niveaux, le nombre d’inscrits a atteint cette année plus de 310 pensionnaires, en plus de 43 apprenants dans la section d'alphabétisation.

La formation professionnelle emballe plus de 200 pensionnaires dans six filières dont celles de l’informatique et de sculpture sur bois. L’établissement oeuvre également à organiser d’autres activités de loisirs, à l’instar des concours de mathématiques, d’idées et scientifiques, pour permettre aux pensionnaires de meubler leur temps et l’exploiter à bon escient, notamment dans des choses utiles qui leur seraient profitables après leur sortie de prison, a indiqué M. Benhamzi, qui a évoqué l'intérêt accordé à la lecture en tant que facteur d’émulation, avec comme motivation le prolongement du temps lors des visites familiales et communications par téléphone, le tout dans le strict respect de la loi.

Pour sa part, Boudriaa Mohamed, directeur de l’établissement de rééducation d'Aïn Tédelès abordant, dans une déclaration à l’APS, le rôle d’insertion dans la gestion quotidienne de l’établissement, a fait remarquer que l'occupation par les études, le travail dans un atelier ou la pratique du sport dans des temps précis de la journée, facilite la tâche à l’agent de surveillance d’une part et nourrit de grands espoirs chez le pensionnaire quant à une bonne réinsertion sociale après la remise en liberté avec en poche un diplôme ou un métier lui permettant de vivre dans la dignité et lui éviter la récidive.

Cet établissement, entré en service il y a près d’une année, s'enorgueillit du taux de réussite de 100 % au BEM réalisé par 23 pensionnaires candidats à cet examen, mais aussi au BAC par 16 autres candidats.

En outre, l’établissement compte 174 pensionnaires qui poursuivent leurs études en enseignement moyen et 50 dans le secondaire, en plus de 40 autres dans la catégorie d’alphabétisation et 184 stagiaires dans la formation professionnelle dans six sections.

Il a été procédé, affirmé Boudriaa Mohamed, à la signature de conventions avec plusieurs secteurs dont ceux de la petite et moyenne entreprise, de l’agriculture, de la formation professionnelle et de l’emploi, dans le cadre de l’insertion du détenu ayant purgé sa peine dans le monde du travail en créant sa propre petite entreprise.

Le directeur de l’établissement de rééducation d'Aïn Tédelès a appelé les responsables des instances en charge du soutien à l’emploi de faire un effort en vue de l'insertion des ex-pensionnaires des établissements pénitentiaires cherchant un poste de travail ou tentant de créer une petite entreprise, tout en exprimant son souhait à ce que des facilitations leur soient accordées en application des accords signées avec le ministère de la Justice et la Direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion.