Le vice-président de la Fédération algérienne de football (FAF) et président de la Commission du football professionnel Dr. Yacine Benhamza, a indiqué que le championnat de Ligue 1 "ira à son terme", coupant court aux rumeurs faisant état d'un arrêt de la compétition avant la 38e et dernière journée, pour désigner les clubs engagés dans les compétitions africaines interclubs.

"La compétition ira à son terme, nous n'avons jamais envisagé l'arrêt du championnat, contrairement à certaines fausses informations colportées ici et là. Seules les autorités peuvent interrompre le championnat et l'ensemble des activités sportives comme ce fut le cas la saison dernière", a déclaré le N.2 de la FAF dimanche soir, lors de l'émission TV "C'est l'heure du foot" sur Canal Algérie.

La Commission du football professionnel, a tenu deux réunions, sous la présidence de Benhamza, avec plusieurs points à l’ordre du jour, notamment la situation actualisée du championnat de Ligue 1 professionnelle saison 2020-2021, ainsi que la préparation et l'organisation de la saison 2021-2022. Interrogé sur l'épineuse question des représentants algériens en Ligue des champions et Coupe de la Confédération, dont le tirage au sort se fera "au plus tard" le 15 août, soit avant la fin du championnat, fixée à la troisième semaine d'août, Benhamza espère un dénouement à la fin de la 36e journée.

La FAF va se retrouver devant un véritable casse-tête, puisque le championnat n'a pas encore livré son verdict, la course, aussi bien pour le titre que pour le podium étant plus que jamais relancée à cinq journées de l'épilogue. "Nous avons évoqué plusieurs probabilités pour désigner les clubs engagés dans les compétitions interclubs, mais on va finir par trouver des solutions. Dans ce sens, nous avons installé une sous-commission présidée par Larbi Oumamar. J'espère que les choses s'éclairciront au terme 36e journée pour pouvoir connaître les clubs engagés dans les deux compétitions continentales", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le Dr. Yacine Benhamza a abordé la saison footballistique 2021-2022, dont la formule sera débattue lors de la prochaine réunion statutaire du Bureau fédéral de la FAF, prévue jeudi. "Le Bureau fédéral aura à trancher sur la formule de compétition envisagée en vue de l'exercice prochain. Deux propositions seront soumises aux membres du Bureau fédéral : un championnat classique à 18 clubs avec 34 journées, ou un championnat à deux groupes de 9 clubs chacun avec des play-off et play-down", a-t-il souligné, tout en précisant que le prochain championnat de Ligue 1 devrait être clôturé à la mi-juin.