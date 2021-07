Les écoles coraniques de la wilaya de Médéa seront, à nouveau fermées à partir de ce lundi, après une reprise qui a durée à peine six mois, suite aux nouvelles mesures prises par les autorités locales, dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau variant du Covid-19, a indiqué un communiqué de la direction local des Affaires religieuses et des Wakfs.

"Les cours d’enseignement coranique seront suspendus, à titre préventif, à travers l’ensemble des écoles coraniques et les zaouias, dans le souci de préserver la santé des apprenants, l’encadrement de ces cours et éviter tout risque de contamination à l’intérieur de ces écoles", a précisé le même communiqué La direction locale des Affaires religieuses invite, par ailleurs, les fidèles au respect stricte du protocole sanitaire, lors des prières collectives dans les mosquées, notamment le port du masque, la distanciation et de se munir de leur propre tapis de prière, de façon à réduire le risque de contamination. Il est noté, dans le même sillage, la poursuite des opérations de désinfection des lieux de prières et le maintien d’équipes de contrôle, à l’entrée des mosquées, mais également à l’intérieur, pour veiller au respect du protocole sanitaire.