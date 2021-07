Au total, 267 foyers ont été raccordés au réseau du gaz naturel dans plusieurs localités relevant des communes de Ridane et Dechmia (Sud-Ouest de Bouira), a-t-on appris lundi des services de la direction locale de distribution de l’électricité et du gaz.

Il s’agit d’un projet inscrit dans le cadre de la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales (CGSCL).

"L’opération a été réalisée et mise en service en mois de juillet au profit de 267 foyers répartis sur les localités d’Ouled Gamra (Ridane), et El Hammadia et Chellabia relevant de la municipalité de Dechmia", a expliqué à l’APS la chargée de la communication de la direction, Ouidad Benyoucef. A Ouled Gamra, près de 19 kilomètres de réseau ont été réalisés pour alimenter 152 foyers en énergie du gaz.

"En outre, 11 autres km de réseau ont été réalisés et mis en service dans les deux villages El Hammadia et Chellabia pour raccorder 115 foyers à cette énergie", a-t-elle précisé. Ainsi, le taux de couverture en matière de gaz dans la wilaya de Bouira augmente de plus en plus pour atteindre les 88 %.

"D’autres opérations similaires sont en cours pour raccorder d’autres villages et zones d’ombre au réseau du gaz naturel dans notre wilaya", a indiqué la même

responsable.