Le sentiment dominant dans l'économie allemande "s'est assombri", et l'indice du climat des affaires pour juillet a légèrement baissé, tombant à 100,8 points, a annoncé lundi l'institut Ifo.

Les attentes pour les mois à venir sont maintenant "nettement moins optimistes", a noté l'institut Ifo.

Les goulets d'étranglement qui limitent l'approvisionnement et les inquiétudes concernant la nouvelle hausse des infections à la COVID-19 "pèsent sur l'économie allemande", a indiqué l'institut.

Les entreprises allemandes ont cependant estimé que la situation actuelle était "un peu meilleure" qu'en juin dans le domaine des affaires, le sous-indice correspondant étant passé de 99,7 à 100,4 points, selon une enquête mensuelle menée auprès d'environ 9.000 responsables d'entreprise.

Dans le secteur manufacturier, l'indice global a par contre baissé, l'industrie ayant enregistré une vision plus pessimiste de l'avenir pour la quatrième fois consécutive depuis août 2018, selon l'institut Ifo.

Les indices des secteurs des services et du commerce ont chuté en raison d'un manque d'optimisme quant à l'avenir. De nombreux experts craignent en effet que le nombre d'infections en Allemagne n'augmentent à nouveau de manière significative.

Le taux d'incidence sur sept jours des nouvelles infections à la COVID-19 en Allemagne a presque triplé depuis début juillet, atteignant 14,3 pour 100.000 personnes lundi, contre 13,8 pour 100.000 personnes la veille, selon l'Institut Robert Koch (RKI). "Si cette tendance se poursuit, nous devrons prendre des mesures supplémentaires", a déclaré lundi la porte-parole adjointe du gouvernement, Ulrike Demmer.

Dans le même temps, la campagne de vaccination allemande contre la COVID-19 a ralenti ces derniers temps.

Dimanche, seules 30.671 premières doses de vaccin ont été administrées, le plus bas chiffre quotidien depuis le 7 février, a noté le RKI.

En date de lundi, près de 41,1 millions de personnes en Allemagne avaient déjà été complètement vaccinées, portant le taux de vaccination intégrale dans le pays à 49,4 %.