La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a salué,lundi, l'ouverture d'une enquête par les autorités maliennes sur les circonstances du décès de l'agresseur du président de transition malien Assimi Goïta.

Dans un communiqué, la mission onusienne a annoncé avoir "pris note" de l'annonce par les autorités maliennes du décès en détention, le dimanche 25 juillet 2021, de l'auteur de l'agression à l'arme blanche contre le président Goïta. "La MINUSMA salue l'ouverture d'une enquête judiciaire pour faire la lumière et établir les responsabilités, le cas échéant, sur les circonstances de ce décès", précise le communiqué. Elle a également réaffirmé sa disponibilité à apporter son assistance aux autorités nationales dans cette enquête. Une tentative d'attaque à l'arme blanche visant le président Goïta a eu lieu mardi dernier à la Grande mosquée de Bamako. Elle a été immédiatement déjouée par les gardes du corps du chef de l'Etat et une enquête est en cours. Son auteur est décédé plus tard au Centre hospitalier universitaire du Point G, a annoncé le gouvernement malien dans un communiqué publié dimanche, ajoutant qu'une autopsie a été immédiatement ordonnée pour déterminer la cause de la mort.