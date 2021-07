Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a accordé dimanche au siège du ministère, une audience au secrétaire d'Etat adjoint américain aux affaires du Proche-Orient, Joey Hood qui effectue une visite officielle en Algérie.

Les discussions ont porté sur les moyens d'approfondir le dialogue stratégique entre l'Algérie et les Etats-Unis et d'examiner les perspectives de promotion de solutions politiques et pacifiques aux différentes crises qui minent la paix et la sécurité dans les régions d'Afrique du nord et du Moyen-Orient.

Auparavant, le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, M. Chakib Rachid Kaid, s'est entretenu avec M. Joey Hood au siège du ministère.