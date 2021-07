Le Commissaire à la Paix et la Sécurité à l'Union africaine (UA) a salué, lors d'une réunion extraordinaire du Comité d’Orientation du Mécanisme africain de coopération policière (AFRIPOL), le soutien de l'Algérie à ce mécanisme pour faire régner la paix dans le continent, indique lundi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Lors de la réunion extraordinaire du Comité d'Orientation de l'Afripol, tenue récemment par visioconférence sur les préparatifs de la 4e réunion de l'Assemblée générale de l'AFRIPOL et présidée par le Directeur général de la Sûreté nationale, Farid Bencheikh, en sa qualité de président de l'Assemblée générale, le Commissaire à la Paix et la Sécurité à l'UA, Bankole Adeoye, a salué le rôle de l'Algérie et ses efforts pour le renforcement de l'Afripol pour faire régner la paix dans le continent africain", précise le communiqué.

Pour sa part, le DGSN "a exprimé ses remerciements au Commissaire des Affaires politiques, de la paix et de la sécurité de l'UA pour son soutien permanent de l'UA à l'Afripol dans le renforcement de la coopération policière africaine en matière de lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes".

Cette réunion a vu la participation des directeurs et inspecteurs généraux de la Police des pays membres du Comité d'Orientation de l'Afripol.