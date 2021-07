Le ministre de la Santé, président du Comité de suivi de l'évolution de la pandémie de Coronavirus, Pr Abderrahmane Benbouzid, a donné, dimanche, des instructions pour l'association du secteur privé à la campagne nationale de vaccination avec l'actualisation des besoins de chaque wilayas en oxygène médical, via la plateforme numérique mise en place à cet effet, indique un communiqué du ministère.

Lors d'une réunion, tenue en visioconférence avec les directeurs des établissements hospitaliers et les directeurs de la Santé, pour faire le point sur la gestion de la crise sanitaire et sur les difficultés enregistrées sur terrain avec la hausse inquiétante des cas de contamination au Covid-19, M Benbouzid a appelé à "l'association du secteur privé (cliniques, pharmacies...) , étant un secteur complémentaire du secteur public, aux opérations de vaccination", précise le communiqué.

Concernant la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19, M. Benbouzid a plaidé pour l'accélération de la cadence de vaccination, unique moyen pour endiguer la propagation".

"Cela passe par l'intensification des opérations de vaccination à tous les niveaux, que ce soit les établissements sanitaires ou les espaces de proximité, en collaboration avec les services de la Protection civile qui a lancé une opération au niveau des quartiers d'Alger, de Constantine et d'Oran", note le communiqué.

Le ministre de la Santé a appelé, en outre, à la distribution du vaccin aux entreprises disposant d'unités sanitaires spécifiques aux travailleurs.

Lors de cette rencontre, le ministre a donné une série d'autres instructions portant sur "l'importance de gérer les lits dans les hôpitaux, avec renforcement et mobilisation des moyens logistiques, techniques et humains et l'affectation d'espaces supplémentaires de réserve, en cas d'aggravation de la situation épidémiologique, comme les hôtels, les salles de sport, etc...".

Le ministre a également mis en avant la nécessité de "la mobilisation et de la vigilance en matière de disponibilité de l'oxygène et de contrôle des équipement de stockage de cette matière", insistant sur "la mise à jour des informations relatives aux besoins de chaque wilaya via la plateforme numérique, mise en place au niveau du niveau du Premier ministère".

Dans ce cadre, M. Benbouzid a appelé les directeurs de la Santé à acquérir des appareils supplémentaires condensateurs d'oxygène.

Appelant à "la conjugaison des efforts en vue de surpasser cette crise sanitaire et à la vigilance et au strict respect des mesures préventifs, le ministre a tenu à louer "les efforts déployés par l'armée blanche en vue de faire face à cette épidémie".