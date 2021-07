Le ministère de l’Industrie a fait état, dimanche dans un communiqué, de la réquisition de tous ses moyens pour l'approvisionnement régulier des hôpitaux en oxygène médical, au regard de la hausse de la demande.

Compte tenu de la hausse enregistrée des contaminations au Coronavirus entrainant une forte demande en oxygène médical au niveau des structures de santé, le ministère de l’Industrie annonce le lancement d’un action sectorielle d'urgence en vue de la réquisition de tous les moyens disponibles pour l'augmentation du niveau de production de cette matière vitale, précise la même source.

A ce propos, une réunion tenue le 18 juillet courant, sous la présidencedu ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar, à l'injonction Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a regroupé les opérateurs, publics et privés, activant dans le domaine de la production de l’oxygène. Cette réunion visait à sensibiliser les participant à l’importance de redoubler leurs capacités de production de cette matière, sous forme gazeuse et liquide, dans le cadre de la participation active à l'effort national de lutte contre la propagation de la Covid-19 et de la forte hausse des besoins.

Des orientations ont été données aux opérateurs de coordonner avec les services concernés du secteur de la Santé en vue de garantir assurer un approvisionnement "régulier et continu" des structures de santé, notamment les jours fériés et les week-ends.

Les services décentralisés relevant du département de l’Industrie ont été instruits de veiller au suivi minutieux, au niveau des wilayas, de la production et des livraisons quotidiennes de l’oxygène et à la levée de tout obstacle pouvant entraver ces opérations. Le ministère de l’Industrie a réitéré "l’engagement du secteur industriel à œuvrer sans relâche et à veiller à la disponibilité de l’oxygène médical pour permettre à notre pays de surmonter cette conjoncture sanitaire sensible", a conclu le communiqué.