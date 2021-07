L'Affak Relizane tentera de valider son billet pour la première édition de la Ligue des champions d'Afrique féminine de football, en affrontant les Marocaines de l'AS Forces armées royales (FAR), mardi au stade de Berkane (18h00), dans le cadre de la 2e journée du tournoi qualificatif (Zone Afrique du Nord) qui se déroule au Maroc.

Vainqueurs lors de leur premier match, samedi face aux Tunisiennes de l'AS Banque de l'Habitat (3-1), les coéquipières de Zineb Kendouci, auteur d'un doublé, devront sortir le grand jeu pour sceller leur qualification à la phase finale, prévue en Egypte, et éviter les calculs de la dernière journée, au cours de laquelle elles seront exemptes.

Le club champion d'Algérie en titre, dirigé sur le banc par l'entraîneur Sid Ahmed Mouaz, devra faire face à une équipe des FAR qui cherche à réussir ses débuts et éviter une défaite d'entrée, synonyme d'élimination. La mission reste dans les cordes des Relizanaises qui ont des atouts à faire valoir, dans l'objectif d'enchaîner un deuxième succès de suite et arracher une qualification historique.

Lancée récemment par la Confédération africaine (CAF), la phase finale de la Ligue des champions féminine verra la participation de huit clubs, dont un issu du pays hôte (Egypte) et une équipe supplémentaire de la zone tenante du titre de la précédente Coupe d'Afrique des nations féminine (2018).

La Ligue des champions féminine est une nouvelle compétition mise en place par la CAF pour développer le football féminin en Afrique. Elle mettra en vedette les meilleures équipes de tout le continent.

Le point avant la 2e journée

Le point avant le déroulement de la 2e journée du tournoi de la Zone Afrique du Nord, qualificatif à la première édition de la Ligue des champions féminine de football, prévue mardi à Berkane (Maroc) :

Mardi 27 juillet :

AS des FAR (Maroc) - Affak Relizane (Algérie) 18h00

Classement : Pts J

1- Affak Relizane 3 1

2- AS Banque de l'Habitat 0 1

3- AS des FAR -- --

Déjà joué :

Affak Relizane (Algérie) - AS Banque de l'Habitat (Tunisie) 3-1

Reste à jouer :

Vendredi 30 juillet :

AS Banque de l'Habitat (Tunisie) - AS des FAR (Maroc) 18h00

NB : le premier de ce mini championnat se qualifie pour la phase finale prévue en Egypte