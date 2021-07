Les fortes pluies qui ont touché le Guatemala depuis le mois de mai ont fait huit morts et 632.243 sinistrés, principalement par des inondations, des glissements de terrain et des dommages aux infrastructures, a rapporté dimanche la Protection civile.

Selon un dernier bilan, 5.636 personnes ont également dû être évacuées, a détaillé le porte-parole du Coordinateur pour la prévention des catastrophes (Conred), David de Leon.

Selon la Conred, en charge de la Protection civile, entre vendredi et samedi, 266 personnes ont été sinistrées et 55 maisons endommagées dans les départements du Peten et Alta Verapaz (nord). A ce jour, durant cette saison des pluies qui s'achève en novembre, 1.794 maisons ont été endommagés de même que 56 établissements scolaires, 98 routes et 11 ponts.

Chaque année, la saison des pluies fait des dizaines voire des centaines de morts dans ce petit pays d'Amérique centrale, dans ce qui est l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique.