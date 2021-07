Le coup d’envoi des activités de camps de scouts forestiers a été donné dimanche à travers différentes communes de la wilaya de Khenchela, a-t-on appris auprès du Commissariat des Scouts musulmans algériens (SMA).

Dans une déclaration à l’APS, le commissaire local des SMA, Abdelghani Bouteraâ a précisé que la programmation de camps de scouts pour une période de 20 jours intervient dans le cadre d’un programme "spécial" visant la protection du couvert forestier de l’ensemble du territoire de la wilaya.

Plus de 200 scouts, représentant 14 groupes, participent durant la période comprise entre le 25 juillet en cours et le 15 août prochain, aux activités de camps de scouts forestiers qui seront abrités par les forêts des communes de Chelia, Bouhmama et Tamza, dont plus de 8.000 ha ont été détruits au début de ce mois suite aux incendies, en plus de la programmation de camps mobiles dans les forêts du reste des localités de la wilaya, a ajouté M. Bouteraâ.

L’opération, a expliqué la même source, a été effectuée en étroite collaboration avec la Conservation des forêts et les directions locales de la Protection civile (DPC) et de la jeunesse et des sports (DJS), certaines associations activant dans le domaine environnemental et celles relevant de la jeunesse et des sports spécialisées dans le parapente, qui accompagneront les scouts dans diverses activités programmées tout au long de ces camps.

La même source a également indiqué que des compétitions culturelles, éducatives et récréatives seront programmées dans le cadre des camps de scouts forestiers, en plus des activités réalisées habituellement par les différents groupes de scouts pendant les camps organisés durant les vacances scolaires.

A ce sujet, M. Bouteraâ a souligné que l'objectif principal de la programmation de camps de scouts forestiers à travers les différentes communes de la wilaya de Khenchela est de "contribuer à la protection des forêts et au nettoyage des zones affectées par les récents incendies", en plus d'assurer une présence intense des scouts à l’intérieur des forêts dans le but de "faire barrage aux saboteurs et aux personnes qui nuisent à la forêt".