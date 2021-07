La qualité de l'eau produite et distribuée par la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) ne présente aucun problème de potabilité, a assuré dimanche à Alger, la chargée de la clientèle et cadre analyste au niveau du laboratoire centrale de la SEAAL, Majda Maloufi.

S'exprimant en réaction à des "informations erronées" circulant sur les réseaux sociaux et remettant en cause cette qualité, Mme Maloufi a rassuré, dans une déclaration à l'APS, que "la qualité de l'eau distribuée à travers le réseau dans les wilayas d'Alger et de Tipaza est soumise à un contrôle quotidien rigoureux avant et pendant la distribution". Ce contrôle, affirme-t-elle, consiste en des analyses physico-chimiques et bactériologiques, "d'abord au niveau des réservoirs d'eau et châteaux d'eau et jusqu'à l'eau qui coule dans les robinets des clients de la SEAAL, soit de la source à l'utilisateur".

Mme Maloufi a également mis l'accent sur "le respect par la SEAAL de la réglementation algérienne de potabilité de l'eau, ainsi que des normes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) garantissant la potabilité de l'eau".

Elle a aussi assuré que le laboratoire central de la SEAAL est accrédité par l'Organisme algérien d'accréditation (ALGERAC) depuis 2015, "ce qui implique des prélèvements aléatoires lors de différentes phases de production et de distribution de l'eau permettant de l'analyser sur 42 paramètres, dont le taux de chlore". En plus du laboratoire central, chaque station de production de l'eau est dotée d'un "laboratoire process", permettant d'effectuer des prélèvements "afin de garantir la potabilité de l'eau", a souligné la responsable. Des équipes de prélèvement "peuvent également intervenir pour effectuer des analyses sur le terrain 24h/24h dans le cas de la suspicion d'une contamination de l'eau", a-t-elle ajouté.

Dans ce sens, la SEAAL affirme qu'environ 144.000 analyses physico-chimiques et 26.000 analyses bactériologiques sont effectuées chaque année.