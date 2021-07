La livre britannique montait lundi face au dollar et dans une moindre mesure face à l'euro, alors que le nombre de cas de contaminations du coronavirus baisse ces derniers jours au Royaume-Uni.

La livre gagnait dans la matinée 0,34% à 1,3795 dollar pour une livre.

Face à l'euro, elle prenait 0,14% à 85,50 pence pour un euro.

En proie depuis le début de l'été à une explosion des cas attribuée au variant Delta hautement contagieux, le Royaume-Uni a récemment enregistré jusqu'à 60.000 nouveaux cas quotidiens, mais semble connaître ces derniers jours une décrue. Le marché des devises attendait par ailleurs le résultat mercredi de la réunion de la Banque centrale américaine (Fed). Le dollar montait de 0,20% face à l'euro, à 1,1795 dollar pour un euro, mais reste en hausse de 0,5% depuis le début du mois. Les analystes expliquent la vigueur du billet vert en grande partie par l'idée que la Fed va se montrer "plus agressive", une théorie qui sera testée lors de la conférence de presse mercredi.

Si la Fed se montre moins souple et ouvre la porte à un durcissement de sa politique monétaire pour contrer l'inflation, cela rendra le dollar plus attractif.