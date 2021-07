Le groupe énergétique italien (Eni) a annoncé lundi avoir signé, via sa filiale Eni gas e luce, un accord avec Azora Capital pour l'acquisition d'un portefeuille de neuf projets d'énergie renouvelable en Espagne.

L'opération porte sur l'acquisition de trois parcs éoliens en service et d'un parc éolien en construction dans la zone centre/Nord du pays, pour un total de 230 MW, et de cinq grands projets solaires en développement avancé pour environ 1 GW, précise le groupe dans un communiqué publié sur son site web. "Eni et Azora travailleront ensemble pour assurer l'entrée en production d'ici 2024 de toutes les usines en construction ou en développement", a indiqué la même source. En outre, Eni et Azora travaillent sur un accord stratégique plus large pour développer davantage la plate-forme d'énergie renouvelable d'Eni en Espagne, ajoute le communiqué.

L'accord fait partie de la stratégie de développement d'Eni sur le marché espagnol et se concentre sur le développement combiné de la capacité de production d'énergie renouvelable et de la clientèle de détail.

"Cette opération nous permet d'augmenter notre capacité de production d'électricité renouvelable avec effet immédiat, conformément aux objectifs de notre plan", a indiqué Claudio Descalzi, PDG d'Eni. Pour sa part, Santiago Olivares, associé principal et responsable de l'équipe Infrastructure d'Azora, a déclaré que l'investissement dans les énergies renouvelables était au coeur des capacités d'Azora.

Eni gas e luce est présente en Espagne à travers Aldro Energi a Y Soluciones SL, une filiale à 100 % qui opère sur le marché de la vente d'énergie et de gaz aux particuliers ainsi qu'aux grandes, petites et moyennes entreprises.

En février 2021, Eni a signé un accord avec X-Elio pour l'acquisition de trois projets solaires dans le sud de l'Espagne pour une capacité totale de 140 MW.