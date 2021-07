Le commissaire du Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique (CEREFE), Noureddine Yassaa, participera, par visio-conférence, aux travaux de la session d’approbation du rapport d’évaluation du climat élaboré par le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) qui se tiendront du 26 juillet 2021 au 06 août 2021, a indiqué dimanche un communiqué du CEREFE. M. Yassaa prendra part aux travaux de cette session en sa qualité de vice-président élu du premier groupe de travail du GIEC qui évalue les aspects scientifiques du système climatique et de l’évolution du climat, a précisé la même source. Cette session verra la participation des représentants de 196 pays membres du GIEC dont l’Algérie et permettra l'adoption du rapport qui représente la contribution du groupe de travail au sixième rapport d’évaluation du GIEC, a ajouté le CEREFE. Le CEREFE a rappelé que le GIEC évalue l’état des connaissances sur l’évolution du climat, ses causes, ses risques et ses impacts, tout en identifiant, également, les options de limitation de l’ampleur du réchauffement et de la gravité de ses impacts et aussi de l’adaptation aux changements attendus.

Ainsi, les rapports du GIEC fournissent un état des lieux détaillé et régulier des connaissances les plus avancées et alimentent les négociations internationales sur le climat avec des informations scientifiques pertinentes, est-il expliqué dans le communiqué.

Le GIEC a établi, depuis sa création en 1988, cinq rapports d’évaluation, dont ceux des groupes de travail I, II et III qui seront publiés respectivement en 2021 (9 août 2021) et en 2022 (février et mars), a conclu le CEREFE.