Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar a tenu, dimanche, une réunion avec les responsables de l’entreprise nationale de construction de matériels et équipements ferroviaires "Ferrovial" pour examiner la situation et les perspectives de cette entreprise industrielle publique, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cette réunion, un état des lieux a été établi sur cette entreprise "prometteuse" qui est parvenue, en quelques années, à faire face à ses difficultés financières et à sa dette pour réaliser des taux de croissance considérables, tout en diversifiant ses produits et ses clients au lieu de compter sur un seul client, indique-t-on de même source.

La rencontre a également porté sur l'élaboration de projets ambitieux avec des taux d'intégration élevés et le renforcement des capacités complémentaires entre les autres groupes industriels.

Dans ce cadre, M. Zaghdar a salué les résultats réalisés par ce groupe ainsi que son modèle de gestion, notamment dans sa filiale CITAL (société mixte avec le Métro d'Alger et Alstom) spécialisé dans l'industrie la maintenance des rames du tramway ainsi que les modalités de répartition des travailleurs selon les activités de l'entreprise.

Le ministre a souligné la nécessité de conjuguer les efforts pour réaliser les objectifs fixés notamment en ce qui concerne l'intégration des composants de fabrication locale, la diversification des produits et la maitrise du coût de production pour la création de richesse et d'emplois.

M. Zaghdar a mis l'accent, en outre, sur la nécessité de compter sur les compétences nationales pour la réalisation des différents projets, saluant les expériences exceptionnelles de ce groupe dans le domaine de l'innovation et de la numérisation, conclut le communiqué.