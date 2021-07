Les ministres de l'Environnement et représentants de 51 pays se réunissent dimanche et lundi à Londres pour des discussions cruciales pour la réussite de la COP26 sur le climat en novembre à Glasgow.

Il s'agit lors de cette rencontre, à laquelle Etats-Unis, Chine et Inde participent, de discuter des "questions clés à résoudre lors du sommet", selon un communiqué du gouvernement britannique.

Après près de trois semaines de discussions, les négociateurs internationaux se sont quittés sans avancée mi-juin, des blocages subsistant sur les questions de financement, de transparence, notamment dans le suivi des engagements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, du calendrier de mise en oeuvre et des marchés carbone.

Autant de sujets au menu des discussions à Londres sous la présidence britannique de la COP26, qui a pour objectif clé de "garder en vie" l'objectif de limiter à 1,5 C le réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle, seuil le plus ambitieux fixé par l'accord de Paris, actuellement largement hors d'atteinte, selon les scientifiques.

Pour cette réunion - la première en personne depuis environ 18 mois, mais qui se tiendra également en partie par visio-conférence pour rassembler un maximum de participants - l'enjeu est de dessiner la vision des résultats final de la COP26 et de "construire une unité de vue pour les concrétiser", selon le gouvernement britannique.