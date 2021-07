Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé dimanche soir une levée de la plupart des restrictions anti-Covid, dont l'interdiction des ventes d'alcool, assurant que le pays avait "largement" passé le pic de la troisième vague de l'épidémie.

Le pays le plus atteint sur le continent africain était depuis la fin juin sous le coup d'une série de mesures sévères visant à ralentir la progression du variant Delta, très contagieux, qui domine désormais les contaminations.

"Les derniers chiffres dont nous disposons laissent entendre que nous avons largement passé le pic de la troisième vague de contaminations, bien qu'il y ait toujours des zones dans le pays où nous devons rester très prudents", a assuré Cyril Ramaphosa dans un discours télévisé. Le président a souligné que le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes, autour de 12.000 cette semaine, était en baisse de 20% par rapport à la semaine précédente.

En conséquence, il a annoncé la levée des restrictions sur les rassemblements, les voyages intérieurs et la vente d'alcool, à partir du lundi 26 juillet. Le couvre-feu reste en place de 21H00 à 04H00 et le port du masque est toujours obligatoire, a-t-il cependant insisté. Au total, plus de 2,3 millions de personnes ont été officiellement atteintes par le Covid-19 dans le pays, dont 69.775 qui en sont mortes, pour une population de 59 millions d'habitants.