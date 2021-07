L'homme qui était accusé d'avoir tenté mardi d'assassiner à l'arme blanche le président de transition au Mali, le colonel Assimi Goïta, et qui était depuis aux mains des services de sécurité maliens, est "décédé", a indiqué dimanche soir le gouvernement malien.

L'assaillant, dont l'identité n'a pas été dévoilée, s'était précipité vers l'homme fort du Mali durant la prière musulmane de l'Aïd al-Adha, à la Grande mosquée de Bamako, et avait tenté de lui asséner un coup de couteau.

Assimi Goïta, auteur de deux coups d'Etat en moins d'un an au Mali, avait reçu immédiatement le soutien de ses gardes du corps, qui ont maîtrisé l'agresseur. Le colonel Goïta était sorti indemne de l'attaque.

Son agresseur, un homme d'apparence jeune qui était vêtu d'un jeans et d'une chemise blanche, a été appréhendé et emmené manu militari par la Sécurité d'Etat, les services de renseignement maliens. Une enquête a été ouverte "pour fait de tentative d'assassinat et d'atteinte à la sûreté de l'Etat", selon les autorités. Mais le suspect n'a a aucun moment été présenté aux autorités judiciaires, a indiqué dimanche soir à l'AFP une source judiciaire ayant requis l'anonymat.

"Au cours des investigations qui ont permis de mettre en évidence des indices corroboratifs des infractions sus-visées, son état de santé s'est dégradé.

Admis au CHU Gabriel Touré, puis au CHU du Point G (deux hôpitaux de Bamako), il est malheureusement décédé", a indiqué dimanche soir le gouvernement dans un communiqué lu sur la télévision publique ORTM.