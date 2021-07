Le mouvement politique tunisien "Ennahda" a dénoncé dimanche les actes de violence et de saccage ayant ciblé leurs locaux dans plusieurs régions du pays, qualifiant leurs auteurs de "groupes criminels recrutés par des parties se trouvant à l’intérieur du pays et à l’étranger pour semer le trouble et compromettre le processus démocratique", a rapporté l'agence de presse TAP. Dans un communiqué, le mouvement Ennahdha a estimé que "la campagne médiatique incitant à la violence et menée par certains sites d'information en ligne locaux et étrangers, en est la meilleure preuve", soulignant que "ces actes de saccage ne feront que renforcer son attachement au processus démocratique et aux valeurs de la République". Le parti a, par ailleurs, appelé l’ensemble des acteurs politiques, les organisations, les défenseurs de la démocratie et de l'Etat de droit à dénoncer ces agressions et à poursuivre en justice leurs auteurs. Il a, d’autre part, salué les forces de l’ordre "qui ont pu préserver les biens publics et privés contre les opérations de saccage". Quelques citoyens ayant participé aux différentes manifestations organisées, dimanche, à l’occasion de la célébration de la fête de la République, ont saccagé et pillé des locaux du mouvement Ennahda dans plusieurs régions du pays.