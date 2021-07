Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a adressé un message de condoléances à la famille du journaliste Karim Bossalem, décédé dimanche matin, dans lequel il a déclaré que "la corporation des médias vient de perdre un collègue qui s'était distingué par le sérieux et le dévouement dans les différents postes qu'il a eus à occuper au sein de la Télévision nationale".

"C'est une énorme perte et une dure épreuve, la corporation des médias vient de perdre un collègue qui forçait le respect et la considération de par ses hautes qualités humaines et le sérieux et le dévouement dont il faisait montre en tant que journaliste et dans les différents postes qu'il a eus à occuper au sein de la Télévision nationale", a écrit le président de la haute chambre du Parlement.

"Un parcours honorable à l'actif de sa propre famille, dont je partage la peine, et à qui j'exprime mes condoléances les plus attristées ainsi que mes sentiments de compassion et de solidarité", a-t-il ajouté.

Karim Boussalem est décédé dimanche matin à l'hôpital de Tizi-Ouzou à l'âge de 49 ans, des suites de la Covid-19.