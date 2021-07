Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné dimanche, lors de la réunion du Conseil des ministres, le retour du confinement partiel à domicile de 20h00 à 6h00 dans les wilayas les plus affectées par le coronavirus (Covid-19).

Dans un communiqué sanctionnant la réunion de ce Conseil, le Président Tebboune a salué l'engouement des citoyens quant à la vaccination, un acte devant concourir à parvenir à une immunité collective, et de doubler les opérations de sensibilisation à grande échelle par les médias afin d'augmenter le taux de vaccination au niveau national.

Il a aussi instruit à l'effet d'augmenter davantage le taux de vaccination dans les wilayas à forte densité de population, en tant que premières sources d'infection, et de fixer un objectif immédiat de vacciner 2,5 millions de personnes dans la capitale et 50% de la population des wilayas d'Oran, Constantine, Sétif et Ouargla.