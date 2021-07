Le Président du Conseil de la Nation, M. Salah Goudjil a présidé, dimanche, une réunion consacrée à la répartition des tâches entre les membres du Bureau du Conseil de la Nation (Vice-présidents) et ce, conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement, indique un communiqué de la même institution.

"Conformément à l’article 14 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, M. Salah Goudjil a chargé Madame et Messieurs les membres du Bureau du Conseil de la Nation des missions suivantes: M. El Hadj Abdelkader Guerinik, chargé des Affaires législatives des relations avec le Gouvernement et l’APN, M. Fouad Sebbouta, chargé d’assister le Président du Conseil de la Nation dans le suivi des affaires des membres du Conseil et la régulation des relations des membres avec les autres Institutions.

M. Ahmed Bennai, chargé d’assister le Président du Conseil de la Nation dans le suivi des Affaires Etrangères, ajoute le communiqué.

M. Goudjil a chargé également, selon la même source, "Mme Leila Brahimi d’assister le Président du Conseil de la Nation dans le suivi de l’activité sur le terrain et les activités relatives à la promotion et à la consolidation de la culture parlementaire, et M. Mohamed Khelifa, chargé d’assister le Président du Conseil de la nation dans le suivi des Affaires Administratives et Financières".

Concernant la cérémonie de clôture de la session parlementaire ordinaire 2020-2021, prévue lundi 26 juillet, et eu égard à la situation sanitaire qui prévaut dans le pays et l’augmentation inquiétante du nombre de cas contaminés, M. Salah Goudjil "a instruit les services concernés sur la nécessité de prendre toutes les mesures à même de garantir le bon déroulement de cette cérémonie, en insistant sur le strict respect des règles de prévention décidées par les autorités sanitaires et publiques dans ce contexte", souligne le communiqué.

Dans le même contexte, le Bureau du Conseil de la Nation en appelle aux citoyennes et aux citoyens pour soutenir les efforts de l’Etat sous la direction du Président de la république, M. Abdelmadjid Tebboune, pour faire face à cette pandémie qui connait ces derniers jours une courbe ascendante préoccupante.

Pour ce qui est des développements sur les scène locale et régionale, notamment les dernières révélations médiatiques relatives aux opérations d’espionnage des téléphones de journalistes, d’activistes et de chefs de Gouvernement et d’Etat, le Bureau du Conseil de la Nation relève que "l’acteur" est, encore une fois, le régime du makhzen marocain qui, a-t-il observé, "ne cesse d’enregistrer les catastrophes et de cumuler une bévue après l’autre, dans une totale et complète contradiction avec la gouvernance politique et les principes des relations diplomatiques".

"Un régime qui est devenu spécialiste dans la pratique des missions les plus viles et les plus horribles et qui, en a fait son domaine de prédilection des missions qui portent atteinte aux vies privées des personnes", a-t-il soutenu.

Dans ce cadre, le Bureau du Conseil de la Nation exprime sa "profonde inquiétude" quant à ces pratiques et tient à dénoncer de la manière la plus vigoureuse qui soit "ces atteintes criardes aux droits de l’homme".

A la fin de ses travaux, le Bureau du Conseil de la Nation a adressé ses félicitations aux lauréates et aux lauréats du Baccalauréat session 2021, leur souhaitant le plein succès dans leur cursus universitaire. Comme il a exprimé ses sincères remerciements à la famille de l’éducation nationale à laquelle revient tout le mérite dans la réussite de cet examen national.

A signaler que la réunion du Bureau du Conseil de la Nation a été précédée par une réunion consultative du Président du Conseil de la Nation avec les Présidents des groupes parlementaires.