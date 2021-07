La commission interministérielle chargée de l'élaboration du cadre juridique relatif au Haut Conseil de la Jeunesse a été installée jeudi à Alger, indique un communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezzak Sebgag et le conseiller du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Berramdane ont présidé la cérémonie d'installation de la commission interministérielle chargée de la finalisation des textes juridiques relatifs au Haut Conseil de la Jeunesse, a précisé le communiqué, ajoutant que cette commission est composée des secteurs ayant une relation directe avec cet organe.

Dans son allocution, M. Sebgag a relevé l'importance de cet organe consultatif ,placé auprès du président de la République, dans "le renforcement et la consolidation du système de jeunes" et "l'ancrage de la culture démocratique auprès des jeunes, le renforcement de leurs capacités à occuper des postes politiques et à participer à la prise de décisions".

Pour sa part, M. Berramdane a fait savoir que le Haut Conseil de la jeunesse, créé en exécution des orientations du président de la République, fera l'office d'un "parlement des jeunes, une tribune et un espace permettant de soumettre les préoccupations des jeunes qui seront choisis via le vote".

Enfin, le ministre de la Jeunesse et des Sports a donné des instructions aux membres de ladite commission pour le parachèvement des textes juridiques relatifs au Haut Conseil dans les plus brefs délais afin de lancer les élections en préparation de la création de cet organe consultatif, conclut le communiqué.