Le moudjahid Touaz Larbi dit "Si Yahiaoui" est décédé à l'âge de 86 ans, a-t-on appris dimanche auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droits. Né en 1935 à Labiod Sidi Cheikh (W. El Bayadh), le défunt était membre de l'Armée de libération nationale et l'un des notables de la région de Labiod Sidi Cheikh.

"Si Yahiaoui" a rejoint les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN) le 01 octobre 1956 au sud-ouest du pays (wilaya historique V) où il a livré plusieurs batailles dont celles de "Mahdjouba" en 1957, "Djebel Kessal" (1958), "Ghzala" (1959) outre "El Qaada" et "El Kheniket" (juillet 1960) où il a été grièvement blessé au bras et au pied. Il fut arrêté au terme de cette bataille et emprisonné dans une caserne militaire à El Bayadh avant d'être transféré dans une prison à Hammam Bouhdjar. Il fut libéré le 12 mars 1962.

Au lendemain de l'indépendance, Touaz Larbi a rejoint les rangs de l'Armée nationale populaire (ANP) où il a accompli son devoir jusqu'en 1987. Il acheva son parcours professionnel avec le grade de lieutenant. Il s'est consacré, par la suite, à l'écriture de ses mémoires et a contribué à plusieurs activités historiques.

En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droits, Laïd Rebiga a présenté à la famille du défunt et à ses compagnons d'armes ses sincères condoléances et exprimé ses sentiments de compassion et de solidarité.

"Nous avons perdu l'un des symboles et notables de Labiod Sidi Cheikh", a-t-il dit , priant Dieu le Tout puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de prêter à ses proches patience et réconfort.