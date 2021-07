Les autorités locales de la wilaya de Boumerdes ont donné samedi le coup d'envoi d'une caravane médicale qui devra sillonner les régions reculées de la wilayas pour vacciner les citoyens contre la Covid-19.

Le Secrétaire général de la wilaya, Mohamed Boudraa, a supervisé le coup d'envoi de cette caravane qui devra sillonner, cinq jours durant, 36 régions enclavées dans 28 communes, et ce en présence du corps médical, de la protection civile, des différentes directions concernées et des représentants d'associations de la société civile. Neuf communes sont inscrites au programme de la première journée de cette caravane, à savoir: Zemmouri, Cap Djanet, Keddara, Bouzegza, El Kharrouba, Boudouaou, Chaabet El Ameur, Timezrit, Taourgua et Sidi Daoud.

Selon les explications fournies par le directeur local de la Santé, Said Ouabbas, la caravane se compose de 17 ambulances équipées (relevant du secteur de la santé, de la protection civile, et des communes), et de personnels médicales.

Cette opération se veut, poursuit le même responsable, une démarche anticipative pour endiguer la propagation du virus par la vaccination du plus grand nombre possible de citoyens.

Il s'agit aussi, par cette action, de rapprocher les centres de vaccination, au profit notamment des personnes âgées et des malades chroniques.

L'opération de vaccination dans le cadre de cette caravane, fixée à 5 jours, pourrait être prolongée si besoin est en fonction de l'affluence des citoyens, a fait savoir le directeur local de la Santé.