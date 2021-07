Une large campagne de vaccination des citoyens contre le Covid-19 a été lancée samedi dans la wilaya de Constantine, à l’initiative de la direction locale de la Protection civile (DPC), a-t-on appris auprès de ce corps constitué.

L’opération est inscrite dans le cadre des efforts déployés par les autorités publiques à l’échelle locale dans le but de lutter contre la propagation du coronavirus, a précisé la cellule de l’information et de la communication de la Protection civile.

Des équipes médicales ont été mobilisées par la DPC à travers différentes communes de la wilaya afin de toucher le maximum de citoyens, notamment ceux des zones éloignées, a-t-on ajouté. Le plan d’action mis en place par les services de ce corps constitué a porté sur la désignation d’établissements scolaires et de salles de soins pour garantir le bon déroulement de cette campagne "importante" en cette conjoncture "très sensible", marquée par une forte augmentation des cas de contamination par le virus, a fait savoir la même source.

Le lycée Boulechfar, le CEM Ahmed Teniou situés respectivement dans les unités de voisinages (UV) 20 et 18 de la circonscription administrative Ali Mendjeli, les écoles primaires des frères Brahmia et Abdallah Chaâouaou dans la commune d’El Khroub, figurent parmi les établissements scolaires réservés pour cette campagne de vaccination.

Selon la même source, les salles de soins des village de Beni Yaâkoub et El Hambli, situés dans la commune de Benbadis ainsi que les antennes communales des nouveaux pôles urbains de Ain Nahas et Massinissa dépendant d’El Khroub, ont été également retenus dans le cadre de ce programme de vaccination.

Les moyens nécessaires ont été mis à la disposition des équipes médicales chargées d’effectuer cette opération, a-t-on souligné.

L'initiative, a affirmé la même source, vise en outre à ancrer la solidarité au sein de la société et à renforcer l’action médicale de proximité pour sauver des vies humaines et lutter contre cette épidémie. Parallèlement, une campagne similaire ciblant les éléments et les cadres de ce même corps constitué de diverses structures réparties sur les 12 communes de la wilaya, a été lancée au sein de l’unité secondaire de la ville de Constantine, a-t-on encore indiqué.