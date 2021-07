Pas moins de 51.768 personnes ont reçu jusqu’à jeudi dernier la première dose du vaccin anti-Covid-19 à Sétif, a-t-on appris samedi du secrétaire général de la wilaya.

Présidant l’ouverture de six nouveaux centres fixes et itinérants réservés à l’opération de vaccination de proximité contre le Covid-19 dans la commune de Sétif, Kadour Mekki a précisé que l’opération s’inscrit dans le cadre des efforts du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire visant à mettre le vaccin à la disposition de tous les citoyens.

Aujourd'hui, la campagne a été également lancée à travers les 60 communes de la wilaya où tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés pour sa réussite, a ajouté M. Mekki, soulignant que l’afflux sur les centres de vaccination, ouverts tous les jours de la semaine, est en"constante augmentation".

Faisant état de la disponibilité du vaccin, le SG de la wilaya de Sétif a affirmé que les services sanitaires concernés ont reçu à ce jour, 84.315 doses de vaccin pour un taux d’utilisation de l’ordre de 61, 40% jusqu’à samedi.

Les six nouveaux centres de vaccination ouverts aujourd’hui dans la ville de Sétif sont implantés à l’école primaire Maâiza dans le quartier populaire Yahiaoui, la salle d’exposition du parc d’attraction, la Maison de jeunes de la cité Belle vue, le complexe du 8 mai 1945, l’Ecole nationale des sports olympiques, et la place publique de la mosquée Omar Ibn Khattab de la cité du 20 août 1955.