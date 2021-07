Plus de 38.000 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19 depuis le lancement de la campagne de vaccination à Bordj Bou Arreridj, a-t-on appris samedi auprès de la direction de la santé et de la population (DSP).

Depuis le lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 et sa généralisation, plus de 38.000 personnes ont été vaccinées à travers le territoire de la wilaya de Bordj Bou Arreridj, a précisé la directrice locale de la santé, Nacira Abderrahim.

Selon la même responsable, ce nombre demeure "réduit" par rapport à l’objectif tracé par les services de la DSP qui ambitionnent de vacciner environ 317.800 personnes.

Dans ce cadre, elle a exhorté les citoyens de tous âges, désirant se faire vacciner, à se rapprocher des différentes structures de santé réservées à cet effet.

Dans le but d’élargir l’opération à travers tout le territoire de la wilaya, il a été également procédé en parallèle, et en collaboration avec les services de la wilaya, à la désignation d’autres points de vaccination en-dehors des structures sanitaires pour permettre au maximum de citoyens de recevoir le vaccin et assurer l’immunité collective, a fait savoir la même source, citant à titre d’exemple l’ouverture de lieux de vaccination dans les grands centres commerciaux, les maisons de jeunes et les centres culturels. Le vaccin demeure le "meilleur moyen pour lutter contre cette pandémie et limiter le danger du virus surtout avec la dernière vague de contaminations que connait le pays", a estimé Mme.

Abderrahim qui a insisté sur l’importance du strict respect du protocole sanitaire recommandé.