La société de production d'oxygène liquide, Linde Gas Algérie, a annoncé dimanche dans un communiqué l'augmentation des quantités produites, face à la hausse des cas de Covid-19 observée durant ces derniers jours.

"L'évolution préoccupante de la pandémie dans le pays a généré une demande extrêmement élevée d'oxygène médical par les hôpitaux qui se trouvent aux premières lignes de la lutte contre le coronavirus", explique cette société détenue par le holding public ACS à hauteur de 34%. "'Dans cette situation historiquement inédite, Linde Gas Algérie, en tant qu'opérateur économique, a mobilisé la plénitude de ses ressources humaines et matérielles pour répondre à la demande croissante des établissements sanitaires en oxygène médical, en faisant preuve d'une grande prudence et en prenant toutes les mesures nécessaires pour répondre à leurs attentes, tout en respectant la règlementation et en suivant les directives et recommandations de sécurité, ceci afin d'assurer et effectuer nos livraisons conformément à la législation en vigueur", est-il indiqué dans le communiqué.

Des mesures ont été prises par la société pour augmenter et accélérer au maximum la production et la distribution d'oxygène médial, assure la même source.