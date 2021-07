Aucune "alerte" aux paris truqués n’a été enregistrée concernant les rencontres de la Ligue 2 amateur, y compris les matchs de play-offs, et toutes les rencontres de la Ligue 1 jusqu'à la 32e journée, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF), dimanche, se basant sur un rapport transmis par la Fédération internationale (Fifa).

"Le Département intégrité de la Fifa, qui s'est appuyé sur ses partenaires habituels dans cette opération, confirme que rien de suffisamment suspect n’a été détecté sur les marchés des paris", a indiqué l'instance fédérale dans un communiqué.

En application du Plan d'action FAF intégrité intitulé "Tous pour l’intégrité de la compétition" et celui de la Fifa portant sur "Le programme mondial de l’intégrité", le Département intégrité de la FAF a lancé une opération de surveillance sur le déroulement des rencontres de la Ligue 1 professionnelle ainsi que la Ligue 2 amateur, par rapport aux paris truqués, et ce avec la contribution du Département intégrité de la Fifa, ajoute la même source.

"Ces renseignements confortent la fiche d'information n. 19/2021/DI/FAF du 30/06/2021 du Département intégrité de la FAF qui travaille sur la promotion de l'intégrité et des mesures de protection des matchs et compétitions avec la collaboration des différentes parties prenantes, sans compter les enquêtes et autres investigations menées dans le cadre de ses missions".