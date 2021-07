Trois personnes ont été blessées lors de l'opération d'extinction des feux de forêts déclenchés samedi matin à Chréa (Blida), indique un communiqué du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Il s'agit d'un (1) forestier, d'un (1) agent de la protection Civile et d'un (1) agent du parc national de Chréa, précise la même source . Les efforts des équipes d’intervention composées notamment d’éléments de l’Armée nationale Populaire (ANP), des forestiers et d’agents de la protection civile, se poursuivent pour circonscrire les feux qui ont démarré à partir de deux grands foyers un à Ben Ali et un autre à Oued Abrar aux environs de 4h30 et 10h respectivement.

Compte tenu de l'ampleur de ces incendies qui avancent à grande vitesse en raison des vents forts et de l'intensité des arbres (chênes et pins d'Alep), tous les matériels de l'ANP ont été mobilisés en sus des colonnes mobiles des forestiers relevant des wilayas de Blida et de Médéa et des matériels de la Protection civile, à leur tête les hélicoptères, précise la source. L'opération d'extinction des feux se déroule en présence du Directeur général des forêts et du Directeur général de la Protection civile qui se sont rendus sur les lieux ce matin, outre les autorités locales. Selon la direction général des Forêts, ces feux ont été maitrisés à 40% aux environs de 14h, note le communiqué, ajoutant qu'ils "ne constituent aucune menace pour les habitants".