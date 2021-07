Plus de 851.000 quintaux d’ail ont été produits dans la wilaya de Mila durant la saison agricole 2020-2021, a-t-on appris jeudi auprès de la Direction locale des services agricoles (DSA).

Cette production a été réalisée sur une surface globale estimée à 1.588 ha situés en majorité dans les communes de la région sud de la wilaya, a précisé à l’APS le directeur local du secteur, Ali Fenazi, ajoutant que les eaux d’irrigation proviennent des forages et du périmètre d’irrigation de Téléghma ciblant une superficie de 4.447 ha et concernent plusieurs communes comme Téléghma, Oued Seggane et Oued Athmania.

M. Fenazi a qualifié la production en ail de l’actuelle saison agricole de "bonne du point de vue quantité et qualité", comparativement à la production réalisée la saison précédente (2019-2020) qui était estimée à 639.700 quintaux (qx).

L’amélioration de la production en la matière dans cette wilaya est le résultat de la maîtrise des techniques de culture de l'ail par les producteurs dont le nombre dépasse les 400, selon le DSA qui a évoqué également d'autres facteurs comme la pratique de cette activité agricole dans les régions disposant d’eau d’irrigation, et l’extension de la surface cultivée comparativement à la saison précédente qui était de l’ordre de 926 ha.

S’agissant du programme de stockage de l’ail produit au titre de la présente saison agricole, le DSA de Mila a indiqué que trois opérateurs économiques de la wilaya ont été retenus pour emmagasiner 2.280 quintaux d’ail dans des chambres froides pour en approvisionner le marché au moment opportun.

Il a, dans ce cadre, fait part d’une augmentation de la quantité d’ail stockée cette saison par rapport à l’année précédente durant laquelle il a été procédé au stockage de 970 qx d’ail par un seul opérateur économique qui avait adhéré à ce programme.

D’autres quantités d’ail produites durant l’actuelle saison agricole ont été destinées au stockage dans d'autres wilayas du pays dans le cadre du programme de l'Office national interprofessionnel des légumes et des viandes (ONILEV) garantissant un apport de 5DA/ kg d’ail stocké par mois.