Le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique a appelé vendredi l'ensemble des chefs d'établissements à surseoir à toute activité pédagogique en cours (enseignements, examens. soutenances, délibérations etc) à la suite de la recrudescence des cas de coronavirus (Covid-19) dans le pays.

"Au vue de l'évolution de la situation sanitaire actuelle dans notre pays et après concertation avec Monsieur le Secrétaire général et Monsieur le Directeur général des Enseignements et de la Formation, il est demandé à l'ensemble des chefs d'établissements de surseoir ? toute activité pédagogique en cours (enseignements, examens. soutenances, délibérations ...), indique le ministère dans un communiqué.

"Il est également demandé aux chefs d'établissements de faire procéder à la signature à distance des PV de sortie des enseignants", ajoute la même source, soulignant qu'"il est laissé à l'appréciation des chefs d'établissements le maintien du personnel nécessaire au fonctionnement de l'établissement" et que "les présentes dispositions sont à effet immédiat".