Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a examiné jeudi au cours d'un entretien téléphonique avec son homologue turc, Mustafa Sentop, les relations entre les deux pays et leurs perspectives, notamment au niveau parlementaire, a indiqué un communiqué de l'APN.

"Après l'échange des vœux à l'occasion de la fête de l'Aïd El-Adha, les deux parties ont examiné la situation et les perspectives des relations entre les deux pays, notamment au niveau parlementaire, mettant en avant la nécessité de travailler davantage pour leur raffermissement et promotion", a précisé la même source.

Evoquant les développements sur la scène internationale, en premier lieu la question palestinienne, les deux parties ont renouvelé la détermination de l'Algérie et de la Turquie à poursuivre leur soutien au peuple palestinien dans sa lutte contre l'occupation israélienne et leur disposition à oeuvrer au niveau des divers fora parlementaires pour lui permettre d'obtenir ses droits légitimes à l'établissement d'un Etat indépendant et pleinement souverain avec Al-Qods pour capitale", conclut la même source.